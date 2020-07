Belen Rodriguez, i fans furiosi con lei per quel gesto inaspettato

I fans di Belen Rodriguez non sembrano essere rimasti affatto contenti di aver visto l’argentina baciarsi con l’imprenditore Gian Maria Antinolfi.

Per i fans di Belen Rodriguez vedere la foto sul settimanale Chi che la immortala mentre bacia l’imprenditore Gian Maria Antinolfi, è stato un duro colpo. L’uomo è un direttore delle vendite per marchi di lusso, ha 35 anni e ha trascorso il weekend del suo compleanno assieme alla showgirl argentina.

Vedere Belen Rodriguez nelle braccia di un altro uomo, per i fans di lei e Stefano De Martino, è stato davvero difficile. C’è chi sostiene che Belen sembri triste, o che non le piaccia il bacio, o che abbia fatto bene visto il tradimento di Stefano. I giornali di gossip già gridano al nuovo fidanzato e al nuovo amore per la showgirl e l’imprenditore Gian Maria Antinolfi, grazie alla foto zoommata del loro bacio. Per molti è stato uno choc vedere la conduttrice di “Tu Si Que Vales” già con un altro uomo, specialmente dopo le parole sull’amore e sul rispetto che aveva pronunciato. Tanti haters, invece, si sono scagliati dalla parte di Stefano e hanno riempito l’argentina di insulti.

Gli insulti per il bacio di Belen Rodriguez

Molti fans ipotizzano che Belen si sia lasciata andare al corteggiamento di Gian Maria Antinolfi solo per vendetta nei confronti di Stefano, che non si aspettava andasse via per la seconda volta. La Rodriguez ci aveva davvero creduto nella loro storia, nel loro per sempre, ma è stata illusa. “Ma fammi capire una viene tradita dal marito che la lascia e dopo lei ha un flirt, tu la chiami tr**a?“, così scrive un utente in sostegno dell’argentina dopo un insulto pesante. Un altro si chiede come la stia vivendo il piccolo Santiago: “Potevano aspettare un po’ Belen e Stefano però.. pensate a Santiago, che confusione ha nella testa“.

