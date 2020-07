Belen Rodriguez bellissima e sensuale, De Martino cambierà idea?

Belen Rodriguez bellissima e sensuale nonostante il periodo difficile, De Martino potrebbe cambiare idea e tornare dalla sua famiglia?

Il nuovo scatto pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram ha lasciato tutti i followers senza fiato: nonostante la rottura con Stefano De Martino, l’argentina resta bellissima, raggiante e molto sexy. Belen si sta godendo l’estate in compagnia del figlio Santiago, della famiglia e di alcuni amici. Nelle scorse settimane non ha mai nascosto di star ancora soffrendo per l’ennesima separazione dall’ex marito, padre di Santiago, ma sembra proprio che grazie alla buona compagnia e al calore dell’estate Belen si stia riprendendo.

Belen bellissima e sensuale, i fans sperano che De Martino cambi (di nuovo) idea

L’ultima foto pubblicata su Instagram è una delle più sexy di sempre. Belen è sdraiata sul bordo di una piscina, sullo sfondo le montagne, e indossa un costume della sua linea Me Fui: aderente e color rosa carne, il bikini cala a perfezione sul corpo della donna. I fans della Rodriguez non possono fare a meno di chiedersi tutti la stessa cosa: come può De Martino aver deciso di abbandonare una simile bellezza? Fino a pochi mesi fa i due sembravano essere più felici e innamorati che mai, insieme con il loro bambino, ma all’improvviso è finito tutto. Se questa separazione sarà davvero quella “decisiva” lo scopriremo solo vivendo, ma i followers della coppia non si arrendono a perdere le speranze dell’ennesimo ritorno di fiamma. Belen è così bella che Stefano potrebbe ripensarci e tornare indietro.

Visualizza questo post su Instagram 𝐌𝐞 𝐟𝐮𝐢 🌊 @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 3:01 PDT

