Andrea Sannino, chi è la moglie Marinella Marigliano: età, foto, lavoro

Marinella Marigliano è la moglie del cantate Andrea Sannino e madre dei suoi figli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Marinella Marigliano è la moglie di Andrea Sannino, cantante di Abbracciame e artista in ascesa, insieme al quale ha messo su una famiglia che si sta allargando (è in attesa di un secondo bambino). Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marinella Marigliano

Marinella Marigliano e Andrea Sannino si sono detti sì nel 2018, dopo dodici anni di fidanzamento. Un anno dopo il loro matrimonio sono diventati genitori di Gioia e adesso aspettano un secondo bambino. Com’è facile immaginare, i due sono al settimo cielo, e non mancano di manifestare la loro felicità nelle ospitate televisive e sui social network, dove sono attivissimi.

Marinella, in particolare, documenta gran parte delle sue giornate tra faccende di casa e la bimba che reclama continue attenzioni. Conta oltre 10mila follower sul suo account Instagram, stracolmo di foto della piccola. Proprio su Instagram per il primo compleanno di Gioia ha scritto questa bellissima dedica: “Un anno. Trecentosessantacinque giorni. Ore infinite passate a cullarti, osservarti, impararti e amarti. Non scorderò mai quell’attimo magico di un anno fa, in cui tu hai visto la luce, e io ho visto te. Tu mia piccola Gioia sei la bambina che ho sempre desiderato, sei proprio così come ti ho sempre immaginata, è vero non è semplice il mestiere della mamma, è faticoso ma non c’è lavoro più bello e più appagante. Amore, la mamma non immaginava di farti passare un compleanno lontano dai nonni ,dai tuoi zii e dai cuginetti, immaginava un compleanno speciale e spero che io e il tuo papà non facciamo sentirti questo peso. Scusa se la mamma oggi ti ha trascurato un po’ per regalarti una torta bella e solare come te, spero di esserci riuscita. Auguri amore di mamma e papà e grazie di averci reso i genitori più felici del mondo. Buon compleanno ti amiamo”.

