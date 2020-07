Amici, il sogno di Cassandra continua: provino Skype nonostante la chemio

Nonostante la chemio, Cassandra ha sostenuto il provino per Amici via Skype: la sua storia e la sua voce scaldano il cuore agli utenti web.

La storia di Cassandra, 21enne di Frattamaggiore, è di quelle che riempe il cuore di gioia e speranza. La ragazza è divenuta nota al pubblico dei social in questi giorni grazie ad alcuni video che la riprendono mentre interpreta Alicia Keys dal suo letto d’ospedale al Cardarelli. Quel letto e quell’ospedale sono diventate in questi mesi la sua seconda casa e le sue compagne di stanza le sue più grandi ammiratrici.

Amante della musica sin da bambina, Cassandra ha una voce calda e profonda che ha allenato per 12 anni con lezioni di canto. Il suo più grande sogno è quello di diventare una cantante e poter incidere le proprie canzoni, motivo per cui aveva fatto domanda per un provino ad ‘Amici‘. In un filmato di 3 minuti la ragazza spiega come a gennaio la sua vita sia cambiata e il destino l’abbia posta dinnanzi ad una prova difficile da superare: “Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere una ghiandola linfatica del collo un po’ gonfia”. Dopo i controlli la giovane scopre l’amara verità: “Avevo la leucemia”.

Il sogno di Cassandra non viene interrotto nemmeno dalla chemio

Di carattere forte, la giovane napoletana ha vinto la paura iniziale e non si è data per vinta, seguendo alla lettera i consigli dei medici e sottoponendosi seduta stante a tutte le terapie con positività: “I ricoveri per questi cicli di chemioterapia sono molto lunghi, avevo bisogno di sentirmi bene e impiegare il mio tempo in qualcosa che mi facesse stare meglio. E così ho ripreso a cantare“. Tornare a cantare le ha migliorato l’umore ed ha rallegrato anche le giornate delle sue compagne di stanza, ma un giorno una notizia inattesa le ha fatto tornare il morale sotto i tacchi: era stata convocata per il provino di Amici nello stesso giorno in cui ricominciava la chemio.

Un’infermiera, vedendola di cattivo umore, le ha chiesto cosa avesse e lei le ha spiegato la situazione. Allora le ha chiesto di cantare per lei e l’ha ripresa per poi pubblicare il video sul web. In poco tempo Cassandra e la sua straordinaria voce sono diventate virali e qualche giorno dopo la redazione di ‘Amici‘ l’ha ricontattata. La giovane ha spiegato la situazione ed ha dovuto declinare la seconda possibilità di diventare un’alunna.

La vita, però, riserva sempre delle belle sorprese ed il suo desiderio è diventato realtà: “Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype“. La giovane è emozionata, sa che nei prossimi giorni potrà cambiare nuovamente la sua giovane vita: “Innanzitutto, ho dei controlli per capire a che punto è la malattia, poi ho la possibilità di far sentire la mia voce ai redattori del programma di Maria De Filippi. Perciò, incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene”.