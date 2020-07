Alberto Urso più felice che mai: ecco cos’è successo

Alberto Urso si mostra finalmente felice e sorridente. Cosa c’è dietro all’ultimo scatto postato sui social? A quanto pare c’entra la sua nuova fidanzata…

Se è vero che il viso dice tutto di una persona, Alberto Urso è un ragazzo che sprizza gioia e felicità da tutti i pori. Il giovane e talentuoso cantante ha pubblicato sui social un’immagine in cui si mostra davvero al settimo cielo, seduto a un tavolo, mentre probabilmente sta facendo una ricca ed abbondante colazione all’italiana. C’entra il fatto che abbia trovato una nuova fidanzata oppure no?

Alberto Urso al settimo cielo

Le cronache del gossip dicono che tra Alberto Urso e Gaia Gozzi c’è stato del tenero ma, come noto, lei ha trovato un altro amore. Per chi batte allora il cuore del noto cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ormai qualche anno fa, e che quest’estate sta tenendo compagnia a tutti gli italiani con una versione riarrangiata di “Quando, quando, quando” in compagnia di J-Ax?

Non è (ancora) dato sapere se Alberto Urso sia fidanzato oppure no, ma una cosa è certa: la sua carriera come cantante va a gonfie vele e forse è (anche) per questo che il giovanissimo artista, classe 1997, è strafelice. Ma non è detto che in questa calda estate non spunti anche un nuovo amore…

Visualizza questo post su Instagram Sorridi…la vita è bella 🤍 • • 📷 @simo_laci Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official) in data: 10 Lug 2020 alle ore 3:48 PDT

