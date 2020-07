Al Bano dimagritissimo, la dieta speciale che gli ha fatto perdere molti Kg

Al Bano Carrisi ha perso moltissimi chili e si mostra decisamente dimagrito: scopriamo qual è la dieta speciale che ha seguito.

In quest’ultimo periodo si è parlato spesso di Al Bano per via dei soliti rumor sul presunto ritorno di fiamma con Romina e soprattutto per la definitiva riconciliazione con Loredana Lecciso. I due hanno ritrovato la sintonia perduta durante la quarantena per il Covid ed ora sembrano più affiatati che mai. Il cantante in questo periodo di fermo ha comunque fatto sentire la sua voce in diversi programmi televisivi come ospite e ad inizio mese anche al Policlinico di Bari per ringraziare i medici dei sacrifici compiuti durante i lockdown.

Oggi si parla nuovamente di lui, ma questa volta il motivo è ben diverso e la notizia che lo riguarda è al 100% vera. Nell’ultima intervista concessa al settimanale ‘Gente’, infatti, il leone di Cellino San Marco ha rivelato di aver perso 7 chili. Come ci è riuscito? Sta seguendo alla lettera la dieta che gli ha prescritto il farmacista e dietologo Lemme: “Sto seguendo la dieta del professor Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza”.

Al Bano parla di Jasmine: “Mi ha sorpreso”

Continuando a parlare della dieta, Al Bano confessa che uno strappo alle regole lo fa ad ogni pasto principale: “Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”. In effetti a vederlo ultimamente si nota che è in buona forma fisica. Concluso il capitolo dieta, il cantante si è soffermato a parlare un attimo della figlia Jasmine.

La più piccola delle figlie di Al Bano, infatti, ha fatto di recente il proprio debutto pubblicando il singolo ‘Ego‘, un brano scritto dalla stessa ragazza e che, con sorpresa di molti, non è cantato ma rappato. Il padre non nasconde il suo orgoglio e dice: “E’ riuscita a sorprendermi. La lascio libera di esprimersi, di cantare, di rappare. L’importante, però, è che continui con la scuola”. Chissà che la dieta intrapresa dal cantante non serva anche per presentarsi in perfetta forma per il prossimo febbraio, mese in cui potrebbe – stando ai rumor – partecipare a Sanremo in duetto proprio con la figlia.