Temptation Island, a fine seconda puntata Sofia e Alessandro si sono confrontati di fronte al falò. Ecco cosa hanno deciso di fare del loro amore.

A fine della puntata odierna di Temptation Island 2020, finalmente Sofia e Alessandro hanno avuto modo di confrontarsi di nuovo. Durante la scorsa puntata, la prima di questa edizione del reality, Alessandro ha chiesto urlando il falò di confronto, dopo aver visto alcuni video di Sofia in compagnia del tentatore e delle amiche. Secondo lui, Sofia starebbe mentendo a proposito dei tradimenti reciproci durante la loro relazione e nei momenti “di pausa”. Sofia ha raccontato: “La sera mi dice ti amo (ndr Alessandro) e il giorno dopo mi blocca, io vengo trattata come il sacco dell’immondizia”, e ancora “La sera veniva con me e a mezzanotte usciva e andava da un’altra”. Secondo la ragazza, però, lei non avrebbe mai tradito Alessandro: “Se tu mi lasci per me non è tradimento”, ha detto riferendosi ai ragazzi che avrebbe conosciuto negli ultimi anni. In ogni caso, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island insieme: “Noi ci siamo lasciati e ripresi, lasciati e ripresi, ma siamo qua per dire che ci amiamo? Fammelo vedere”, ha commentato Sofia, arrabbiata.

Sofia e Alessandro

Alessandro, dopo pochissimi giorni dall’inizio del reality, ha chiesto il falò di confronto. “Ho visto dei video che mi hanno fatto male, questa persona non mi merita. Io so quello che ho fatto per lei. Io stavo con lei perché l’amavo”, ha spiegato. Poche ore prima aveva raccontato ai suoi amici, parlando di Sofia: “Mi piace tutto di lei, anche i suoi difetti. Mi manca il profumo della sua pelle quando l’abbraccio. Io so che a me manca, ho voglia di andare di là e di abbracciarla”. Aspettando Sofia di fronte al falò, però, lui sembra essere convinto di volerla lasciare: “Per me non esiste più”, dichiara. Una volta arrivata Sofia, i due si sono seduti fianco a fianco e hanno parlato di ciò che hanno visto nei vari video. “Io ti amo e sono qua”, ha urlato lei. Dopo aver visto tutto ciò che c’era da vedere, la coppia ha dichiarato di amarsi ancora: “Che io ti amo lo hanno capito anche gli alberi della Sardegna”, ha detto Sofia. E ha continuato: “Ogni singola cosa che io ho fatto, ho sempre capito che io ti amo”. “Il mio desiderio è quello di uscire con te, però davanti a tutti devi promettere che sei pronto”, ha chiesto Sofia al fidanzato. “Lo farò”, ha promesso lui. E così Alessandro e Sofia hanno deciso di tornare a casa insieme, mano nella mano.

