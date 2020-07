Stasera in tv – Manifest 2: i nuovi episodi su Canale 5, oggi 10 luglio

Manifest, l’enigmatica serie televisiva ideata da Jeff Rake, giunge alla seconda serie: le anticipazioni sul primo episodio, oggi 10 luglio

Un aereo di linea scompare per cinque anni e poi riappare misteriosamente. Manifest 2 riprende le vicende dei suoi passeggeri che, tornati a casa, si ritrovano in una realtà molto diversa da come la ricordavano. La seconda stagione della serie ha inizio con il primo episodio intitolato Allacciate le cinture.

Scopiamo insieme la trama della puntata di oggi, 10 luglio.

Manifest, la trama della serie

Il volo 828 proveniente dalla Giamaica atterra a New York dopo un viaggio difficile, tuttavia senza particolari imprevisti.

I 191 passeggeri e l’equipaggio, una volta scesi dall’aereo, scoprono che, mentre per loro sembra essere passata solo qualche ora, il tempo per il resto del mondo è fluito in modo del tutto differente. Sono infatti trascorsi cinque anni e mezzo durante i quali le vite dei loro familiari e conoscenti, che li hanno creduti morti sino a quel momento, sono andate avanti.

Stagione 2 episodio 1, Allacciate le cinture

Un colpo di pistola sparato durante una colluttazione colpisce Michaela, la quale intima a Zeke di fuggire mentre Jared allerta i soccorsi. Una visione mostra a Michaela se stessa assieme a Cal su di un aeroplano che perde quota.

Nel frattempo Kate Bowers è diventata il nuovo capitano della polizia e, affiancata dalla nuova partner Drea Mikami, avvia le indagini sulla carriera di Michaela, riguardo la quale molti aspetti appaiono oscuri.

Manifest 2, cast principale:

Melissa Roxburgh

Josh Dallas

Athena Karkanis

J. R. Ramirez

Luna Blaise

Jack Messina

Parveen Kaur

