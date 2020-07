Stasera in tv – I Migliori Anni di Rai 1 sarà in onda oggi, 10 luglio: i dettagli

Stasera in tv – I Migliori Anni di Rai 1 sarà in...

I Migliori dei Migliori Anni è il programma che racchiude i momenti più significativi di uno dei format che ha fatto la storia della televisione

Saranno sette gli appuntamenti con I Migliori Anni che prenderanno il via a partire da stasera su Rai 1 alle ore 21.25. Si tratta di un estratto intitolato I Migliori dei Migliori Anni, ossia il meglio di un programma che con le sue otto edizioni in alcune puntate ha superato i 6 milioni di telespettatori. Scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa accadrà stasera.

I Migliori Anni torna su Rai 1

“Il varietà più vintage della tv, dedicato a chi ama la musica, le esibizioni live e la magia del passato…”

Il format che dal 2008 al 2017 ha appassionato milioni di telespettatori torna questa sera con tutta la sua energia e momenti indimenticabili. Il programma fece talmente tanto successo che venne indicato univocamente dalla stampa come il fiore all’occhiello del palinsesto di Rai Uno e, originariamente prodotto dall’italiana Endemol, è stato esportato in molti altri paesi del mondo. La Rai ripropone oggi una sua fresca versione estiva intitolata I Migliori dei Migliori Anni che ha proprio lo scopo di riportarci a celebrare il passato. Il fascino incantato e ingentilito dal tempo di ciò che fu mostra una luce nuova anche su ciò che sarà. Luce che, in un periodo di crisi come questo, sembra più che mai essere utile. Condotto da Carlo Conti, affiancato da vallette e ospiti fissi differenti per ogni edizione, il varietà portò sul piccolo schermo tanti artisti, anche internazionali, e le loro emozionanti esibizioni, che potranno essere rivissute stasera su Rai 1.

