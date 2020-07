Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 33

Serie BKT, si gioca il 10 luglio la 33esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN.

Appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ben nove partite della serie BKT: la 33esima giornata del campionato cadetto si apre alle 18.45 con il match tra Juve Stabia e Virtus Entella, che delineerà soprattutto le aspettative dei campani. Cosa avverrà in queste ultime giornate, dopo la promozione diretta del Benevento in Serie A?

Si prevede che ci sarà un rush finale intenso e ricco di emozioni: chi sarà promosso al fianco della squadra campana, che ha dominato il campionato con una storia cavalcata? Le partite di questa sera saranno visibili per gli abbonati a Dazn.

Serie BKT: come vederla in streaming e in diretta tv

Queste le nove partite che potrete vedere stasera a partire dalle ore 21.00 su DAZN:

Cittadella-Crotone

Ascoli-Salernitana

Benevento-Venezia

Chievo-Trapani

Empoli-Frosinone

Livorno-Cremonese

Pescara-Perugia

Pordenone-Pisa

Spezia-Cosenza

Classifica: 76 BENEVENTO; 55 CROTONE; 52 CITTADELLA; 52 PORDENONE; 51 FROSINONE; 50 SPEZIA; 47 SALERNITANA; 46 PISA; 46 CHIEVO; 45 EMPOLI; 42 ENTELLA; 40 PERUGIA; 39 PESCARA; 39 VENEZIA; 37 CREMONESE; 36 ASCOLI; 36 JUVE STABIA; 31 COSENZA; 31 TRAPANI*; 21 LIVORNO * Trapani due punti di penalizzazione

