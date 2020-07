Real Madrid Alaves LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Real Madrid e Alaves è valida per la giornata 35 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Appuntamento anche stasera col grande calcio internazionale in diretta su DAZN: si affrontano infatti alle ore 22.00 due squadre impegnate in LaLiga Santander. In campo scende la capolista Real Madrid contro l’Alaves.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Stasera, 9 luglio 2020, a partire dalle 22 ora italiana, i blancos dovranno cercare di rispondere al Barcellona, che ha vinto ieri sera il derby con l’Espanyol, condannando alla retrocessione la seconda squadra catalana.

Real Madrid Alaves: come vederla in streaming e in diretta tv

Una partita che si profila da ultima spiaggia o quasi per l’Alaves, che lotta in zona retrocessione. La partita di questa sera al Santiago Bernabeu è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Favoritissima anche stasera dovrebbe essere il Real Madrid, la squadra che in Spagna forse ha avuto il miglior approccio dopo il rientro per il lockdown da Coronavirus. Di fronte si trovano la formazione basca, alla ricerca disperata di punti salvezza.

Real Madrid Alaves in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois – Marcelo, Varane, Militão, Mendy – Casemiro, Modric, Kroos – Isco – Vinícius, Benzema

ALAVÉS (4-4-2): Roberto – Ximo Navarro, Ely, Laguardia, Marin – Edgar Méndez, Pina, Camarasa, Rioja – Joselu, Lucas Pérez