Noemi irriconoscibile, 20kg in meno e una nuova vita

Un miglioramento davvero incredibile per la cantante Noemi che ha perso 20 chili nell’ultimo periodo: gli scatti mostrano un nuovo corpo

Una nuova vita per la cantante romana Noemi. Come svelato da “Il Settimanale Nuovo” il suo cambiamento è arrivato grazie al metodo Tabata, che ha seguito in questi lunghi mesi. Si tratta di un programma giapponese tra allenamenti e dieta puntando così ad un rinnovamento totale della sua bellezza: “Giuro che sono io”, ha confessato in maniera ironica.

Noemi irriconoscibile, le curiosità

Anche sul suo profilo Instagram possiamo notare il suo cambiamento con alcuni scatti davvero impressionanti che fanno notare i 20 kg persi in questi mesi. La cantante romana, inoltre, è stata protagonista per la sua carriera con un brano della colonna sonora de Il Re Leone per devolvere fondi alla Croce Rossa. Ed ora, infine, può farsi ammirare senza problemi anche in bikini succinti.