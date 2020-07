Max Tortora, chi è la moglie Maria Teresa Merlino: età, foto, carriera

Maria Teresa Merlino è la donna che fa battere il cuore di Max Tortora, attore e imitatore amatissimo dal pubblico italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Maria Teresa Merlino, fisico prorompente e occhi dolcissimi, ha fatto perdere la testa (in senso buono) a un comico amato e apprezzato dal pubblico italiano come Max Tortora. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Maria Teresa Merlino

Maria Teresa Merlino è nata il 10 novembre, ma non è dato sapere l’esatta data di nascita (ha sempre preferito non svelarla pubblicamente). Sappiamo però che fin da ragazza ha scoperto e coltivato la sua grande passione per la recitazione, e dopo anni di gavetta è riuscita a realizzare il suo sogno. Oggi è una professionista conosciuta e stimata del mondo dello spettacolo, dove tutti la chiamano “Maresa”.

Brillante attrice, Maria Teresa Merlino ha partecipato a diversi cortometraggi, tra i quali Non ho l’età e La signora M. Nel suo curriculum vanta anche una vittoria al concorso di bellezza Miss Over, tenutosi a Roma. Quanto alla vita privata, ha una figlia nata nel 1996 da una precedente relazione su cui non si hanno informazioni, e da diversi anni è sentimentalmente legata a Max Tortora (che però è comparso pubblicamente al fianco della compagna solo in poche occasioni, tra cui il red carpet del Festival Internazionale del Film di Roma, nel 2018). I due si sarebbero conosciuti nel 2016 sul set del film Miami Beach, una commedia di Carlo Vanzina, e sono a quanto pare una coppia molto affiatata e vivono insieme a Roma.

