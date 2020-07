Al Bano senza parole, la figlia Jasmine Carrisi rinuncia al suo cognome

Pare che la figlia di Al Bano avuta con Loredana Lecciso, Jasmine, abbia scelto di rinunciare al cognome del padre. Scopriamo insieme quali sono le motivazioni alla base.

Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo musicale della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. “Ego” sta avendo un buon riscontro con il pubblico, che lo sta apprezzando e riproducendo sulle varie piattaforme di streaming musicale. Il brano, però, è stato pubblicato solo con il nome della ragazza, Jasmine, senza il suo cognome.

LEGGI ANCHE -> Al Bano choc a ‘La Vita in diretta’: “Spero che muoia, preparo il funerale”

LEGGI ANCHE -> Al Bano orgoglioso della figlia Jasmine: “Esordio? Mi piacerebbe a Sanremo”

Jasmine Carrisi, a quanto pare, ha pubblicato un brano musicale non utilizzando affatto il suo cognome. Quella della ragazza è una scelta studiata e consigliata, sorprendentemente, proprio da suo padre, Al Bano anche se siamo sicuri non sia stata una decisione semplice per lui orgoglioso com’è della propria vita e della propria identità famigliare.

LEGGI ANCHE -> Al Bano furioso e stanco, adesso non ne può più: superato il limite

Il cantante pugliese le ha suggerito di usare questa tattica per distinguersi dal suo genitore famoso e per farsi conoscere dalle persone esclusivamente per le sue doti artistiche. Durante un’intervista al magazine Gente, Jasmine ha parlato della sua scelta: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi. Anche papà mi aveva consigliato di non puntare sul cognome”. Il genere musicale della diciannovenne è completamente diverso da quello del padre e sembra che la sua famiglia la supporti molto nella sua scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 5 Lug 2020 alle ore 2:25 PDT

L’opinione di papà Al Bano sul singolo di Jasmine

Il singolo di Jasmine, “Ego“, sembra piacere molto a mamma Loredana Lecciso, che quotidianamente le fa pubblicità sul suo profilo Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Anche Al Bano è molto soddisfatto del lavoro che sta facendo anche se il padre non condivide alcuni argomenti trattati nella scena rap/trap. “Mio padre dice che certi messaggi legati a droga e alcol non gli piacciono assolutamente. Lui viene da un altro mondo musicale, ma mi ha detto di investire tempo e forze in questo progetto se davvero ci credo”. In molti sul web si sono apprestati a criticare il debutto musicale della giovane Carrisi che, però, non sembra esserne affatto turbata. “Non mi importa molto anche se leggo tutto con attenzione. Sono persone infelici. Mio padre mi aveva avvisato di questi pericoli”.