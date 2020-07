Loredana Lecciso posta una foto della figlia Jasmine Carrisi cantante assieme ad Al Bano. I due sono su ‘Gente’. E per lui i dolori per Ylenia sono lontani.

La prima pagina di ‘Gente’ è tutta per Jasmine Carrisi cantante e per papà Al Bano. Lo storico settimanale di spettacolo ed attualità presenta in copertina l’amatissimo cantante originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, e la primogenita avuta da Loredana Lecciso nel 2002.

LEGGI ANCHE –> Al Bano senza parole, la figlia Jasmine Carrisi rinuncia al suo cognome

La giovane ha scelto di intraprendere una carriera musicale e ha da pochissimo pubblicato un brano, dal titolo ‘Ego’, di genere rap-trap, molto in voga tra i giovani. Genere del quale però Al Bano non condivide spesse volte i messaggi, visto che si parla anche di consumo di stupefacenti ed altre tematiche altrettanto problematiche. Tuttavia Jasmine Carrisi non è proprio il tipo. E per cominciare questa strada artistica, papà Al Bano le ha fornito incitamento e consigli, come soltanto un genitore saprebbe fare. Proprio lui avrebbe detto alla figlia di non utilizzare il cognome Carrisi, in quanto potrebbe causarle più problemi che altro. Perché con quella etichetta anagrafica tanto illustre quanto ingombrante, è molto concreto il rischio per Jasmine Carrisi cantante di essere bollata come “la figlia di…”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Jasmine Carrisi cantante, lei si slega da papà Al Bano

Visualizza questo post su Instagram link in bio Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:15 PDT

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi, clamorosa indiscrezione: “E’ sposata con Gringo, ecco dove vivono”