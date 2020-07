Un incidente presso Cremona costa la vita ad una ragazzina. Il cugino alla guida di un motorino è molto grave. Terribili le circostanze dell’impatto.

Una adolescente è morta a seguito di un incidente in provincia di Cremona. La vittima si chiamava Serena Sbolli ed aveva 14 anni. La ragazzina stava viaggiando assieme ad un cugino di 18 anni, che conduceva una Vespa.

Di colpo, verso le ore 21:30 di giovedì 9 luglio 2020, i due sono rimasti coinvolti in un tragico schianto nel territorio compreso all’interno del Comune lombardo di Bordolano, nel Cremonese. Il 18enne non è riuscito ad evitare lo scontro fatale contro un’auto. Lui è riuscito a sopravvivere, anche se al momento è ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale. Sull’incidente avvenuto nei pressi di Cremona stanno ora indagando i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso e sono impegnati nel ricostruire la dinamica dell’accaduto. Assieme ai militari ha raggiunto il luogo dello schianto anche una ambulanza del 118.

Incidente Cremona, Serena morta sul colpo: gravissimo il cugino

I paramedici hanno prestato soccorso ad entrambi i ragazzi, ed a Serena in particolare, la cui situazione è apparsa fin dal primo momento disperata. E purtroppo non c’è stato niente da fare, con la 14enne morta subito dopo l’impatto in strada. Per quanto riguarda il cugino, una eliambulanza sopraggiunta a sua volta poco dopo ha provveduto a trasferirlo all’interno degli Spedali Civili di Brescia. Sembra che il neomaggiorenne stia lottando tra la vita e la morte. Dopo lo scontro tra lo scooter ed una utilitaria – una Fiat Punto – il mezzo a due ruote è finito a 15 metri di distanza. Il conducente della vettura non ha rimediato gravi ferite, nonostante la Punto sia finita in un canale vicino ed abbia riportato danni importanti.

