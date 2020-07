Ignazio Moser, che disavventura per lui: “Un disastro”

Un’altra brutta notizia per Ignazio Moser che ha raccontato ai suoi follower su Instagram la sua disavventura: ecco il suo gesto

Momento un po’ complicato per Ignazio Moser. Dalla possibile gravidanza della sua compagna Cecilia Rodriguez all’addio tra Belen e Stefano De Martino. La sua famiglia è sempre al centro di numerosi gossip con l’ultimo avvenimento davvero negativo che direttamente lui. Una disavventura davvero incomprensibile che ha voluto condividere con i propri followers su Instagram. Così lo stesso Moser ha svelato subito: “Un piccolo disastro”.

Ignazio Moser, il messaggio di ringraziamento

Ma cos’è successo per il fidanzato di Cecilia? Moser ha raccontato di aver perso il portafogli mentre si trovava sullo scooter. Ma subito è arrivata la bella notizia visto che è stato contattato dalla polizia che gli ha svelato che qualcuno aveva ritrovato il portafogli. Così sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare: “Se qualcuno che è tra i miei follower conosce questa persona o è questa persona la ringrazio tantissimo. Volevo dare un pochino di fiducia a tutta l’umanità”. Infine, per quanto riguarda la sua vita privata con Cecilia non si sa ancora quando annunceranno di aspettare il loro primo figlio. Finora c’è stata qualche indiscrezione lanciata negli ultimi giorni, ma la smentita non è ancora arrivata.