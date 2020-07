Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lo sfogo della donna: “Ci abbiamo provato”

Novità importanti per quanto riguarda la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la confessione della dama di Brescia

Periodo di crisi importante per la coppia di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La donna, originaria di Brescia, ha svelato tutte le difficoltà confessandosi al Magazine del programma di Canale5 parlando di tutto ciò che è successo in questi mesi. I due hanno vissuto la quarantena insieme, ma poi qualcosa è cambiato. Ecco le sue dichiarazioni davvero scottanti che riguardano da vicino la loro storia d’amore: “Ci sono state poi le stesse discussioni di un tempo visto che Riccardo non mi dà le sicurezza che io vorrei”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la confessione

Così è arrivato lo sfogo di Ida Platano che ha continuato nel suo racconto dopo il ritorno a Taranto di Riccardo: “Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio”. Al momento non c’è stato un addio definitivo: “Non ci siamo detti ufficialmente “basta” io e lui. Sono due mesi che non ci vediamo, lui forse non può darmi ciò di cui ho bisogno”. Infine, ha concluso: “Per ben due volte abbiamo provato a stare di nuovo insieme, c’è bisogno di equilibrio”.

Visualizza questo post su Instagram L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:13 PDT