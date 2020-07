Giorgio Panariello, chi è l’ex fidanzata Dalila Frassanito: età, foto, carriera

Giorgio Panariello ha avuto una travolgente storia d’amore con la ballerina Dalila Frassanito. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Già coreografa e direttore artistico di molte trasmissioni televisive, Dalila Frassanito ha alle spalle nel suo curriculum da ballerina decine di produzioni tra Rai e Mediaset. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Dalila Frassanito

Dalila Frassanito è nata a Lecce nel 1984, ha iniziato lo studio della danza nel 1990 e nel 2003 si è diplomata in Danza Classica presso l’Accademia “Pas De Deux” diretta dalla Maestra Silvia Humaila, Prima Ballerina dell’Opera Thimosoara e in Danza Contemporanea con il Maestro Danilo Mazzotta (Etoile Internazionale), del quale è diventata assistente.

Dalila Frassanito si è poi avviata alla carriera di coreografa già dal 2015 per la produzione Rai, curando la prima edizione di “Panariello sotto l’albero”, e ha proseguito con la produzione Mediaset firmando le coreografie per “Miss Italia”, incarichi entrambi rinnovati anche per il 2017, a conferma delle sue qualità artistiche e della capacità creativa espressa nelle sue realizzazioni.

Dalila Frassanito è stata anche maestra a “Ballando con le stelle”, dimostratrice ad “Amici Talenti” di Maria De Filippi, prima ballerina e ballerina solista in vari spettacoli televisivi, tra cui “Le parole che non vi ho detto” di Enrico Brignano su Canale 5.

