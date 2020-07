Estate in Cilento con Trenitalia: occasione di viaggio da non perdere per le vacanze.

Dopo lunghi mesi rinchiusi in casa, una vacanza in una località di mare italiana è immancabile. Tante e bellissime sono le spiagge che offre il nostro Paese e per trovare autentici paradisi non c’è bisogno di andare troppo lontano.

L’estate di molti italiani sarà all’interno dei confini nazionali, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Anche se le frontiere con diversi Paesi, in particolare europei, sono state riaperte, viaggiare all’estero è complicato e forse nemmeno troppo sicuro. Così l’estate 2020 sarà caratterizzata da quel turismo di prossimità di cui abbiamo parlato tante volte: le vacanze in Italia, alla scoperta o riscoperta delle nostre bellissime mete di viaggio. Per noi italiani nessun sacrificio, abbiamo a disposizione posti stupendi. Tra le destinazioni che in questo periodo stanno riscuotendo molto successo ci sono i borghi, i paesi di montagna, la campagna e il lago.

Per molti italiani, tuttavia, il mare in estate è irrinunciabile, così c’è chi si è già organizzato per la sua vacanza in spiaggia e chi lo sta facendo ora. L’emergenza sanitaria ha rimandato tutti i progetti ma non è troppo tardi per programmare una vacanza al mare. Se siete ancora indecisi dove andare e come, una proposta molto interessante viene da Trenitalia. La società ferroviaria ha appena aperto un nuovo servizio che collega le città di Napoli e Salerno alla meravigliosa costa del Cilento. Ecco cosa bisogna sapere.

Estate in Cilento con Trenitalia:

Da Trenitalia arriva Cilento Line, il collegamento ferroviario per raggiungere le bellissime località del Cilento, regione della parte meridionale della Campania, ricca di spiagge bellissime, borghi arroccati, città antichissime a aree archeologiche, tutto circondato da una natura spettacolare e compreso nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Con Cilento Line Trenitalia inaugura un nuovo servizio che collega Napoli e Salerno alle località del Cilento.I collegamenti sono effettuati con treni regionali, i treni Cilento Line, che portano i turisti fino al Parco Archeologico di Paestum e alle più famose e suggestive località del Cilento e del suo Parco Nazionale, come Agropoli, Ascea, Palinuro e Sapri, per citarne alcune.

Inoltre, dall’11 luglio, grazie al servizio treno + bus si possono raggiungere altre località cilentane. Su tratta del servizio Cilento Link, ideato per l’estate 2020 porta i visitatori fino a Velia, Casal Velino Marina, Pioppi, Acciaroli e Marina di Camerota.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/cilento-line.html