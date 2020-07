Elisabetta Canalis fa impazzire i fan: l’intimo è trasparente, si vede tutto

Elisabetta Canalis coccola i fan con uno scatto sexy in terrazzo: l’intimo trasparente indossato dalla sarda non lascia spazio all’immaginazione.

La splendida Elisabetta Canalis, ex velina da anni residente negli Stati Uniti, ha fatto ritorno nella sua Sardegna per godersi le vacanze estive. Un ritorno corredato da scatti che immortalano le sue abitudini italiche e le sue grazie. Già qualche giorno fa la sempre statuaria bellezza sarda aveva lasciato di stucco i propri fan con uno scatto di fronte allo specchio con indosso un costume intero leopardato che ne evidenziava le straripanti forme.

L’ex ballerina della striscia satirica quest’anno compirà la bellezza di 42 anni, a guardarla però sembra rimasta la 20enne che ammaliava gli italiani con gli stacchetti sul bancone di Striscia. Il suo fisico, infatti, è rimasto tonico come 20 anni fa, sembra che il tempo per la bellezza sarda non sia mai passato. Una dote che Elisabetta condivide con l’ex compagna di bancone: Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis da paura: lo scatto in intimo mostra tutto

L’ennesima dimostrazione di come il tempo per la Canalis si sia cristallizzato lo fornisce il post di questa mattina. Due scatti in intimo che lasciano poco spazio all’immaginazione. Nel primo scatto Elisabetta, infatti, si è fatta immortalare per lungo mentre usciva in terrazzo con in mano una tazzina con solo indosso reggiseno e mutande. Nel secondo la si vede mentre con il caffè in mano osserva lo splendido panorama che ha di fronte. I fan, però, sono più propensi a guardare il suo prosperoso seno in primissimo piano. Anche perché l’intimo “nude”, lascia intravedere più del dovuto.