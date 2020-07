Coronavirus, l’Italia blocca l’accesso a 13 Paesi a rischio – VIDEO

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha richiesto il divieto d’accesso in Italia ai cittadini di 13 Paesi a rischio Coronavirus.

Il caso dei passeggeri bengalesi positivi al Coronavirus ha fatto scattare l’allarme nei confini nazionali. Già nei giorni scorsi era stato disposto il blocco per i voli da e verso il Bangladesh, ma dopo che nelle ultime ore sono atterrati diversi voli con cittadini bengalesi dal Qatar si è deciso di estendere il divieto di accesso per evitare i rischi. Per il momento non sarà possibile arrivare in Italia per i cittadini di: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù o Repubblica Dominicana.

Divieto d’accesso a 13 Paesi per evitare nuove ondate di Coronavirus

Non sarà permesso l’accesso in Italia anche a quelle persone che sono transitate per i Paesi soggetti al divieto. La misura, spiega il Ministro della Salute, è stata presa a scopo precauzionale: “La scelta è stata quella della massima prudenza. Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il premier Conte che a tal proposito ha dichiarato: “Chiediamo anche responsabilità e attenzione degli altri Paesi. Non possiamo permetterci di subire delle nuove ondate del virus per disattenzione altrui”.

