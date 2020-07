Ciao Darwin accusato di razzismo: gli autori replicano – VIDEO

Critiche al programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin, accusato di razzismo da un’organizzazione straniera: gli autori replicano.

Il programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin, è più volte stato al centro delle polemiche, dalle accuse per quanto accaduto al gioco Genodrome alle uscite del conduttore stesso. Non si perde occasione per attaccare più o meno giustamente un programma molto seguito dal pubblico.

L’ultima accusa viene dall’estero e addirittura il programma e i suoi autori vengono tacciati di razzismo. La critica arriva da David Adler, fondatore dell’associazione Progressive International, in prima linea per i diritti civili e sociali.

Dice di aver visto la trasmissione dove “gli italiani applaudono mentre una straniera nera viene affogata in una vasca d’acqua per aver risposto male a delle domande – il tutto osservato da due uomini con un completo e una donna in silenzio in bikini”. Il post su Twitter trova la replica di Marco Salvati, uno degli autori del programma: “Ciao, sono uno degli autori dello show. Mi dispiace che tu abbia perso la parte migliore, quando uccidiamo tutti i concorrenti che hanno perso, senza distinzione tra bianchi e neri. Ai bambini a casa piace!”.