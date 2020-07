Champions League, nuova formula e scontri diretti: come funziona

Novità importanti per quanto riguarda la nuova formula della Champions League e dell’Europa League: ecco tutti i cambiamenti decisivi

Anche la Champions League è pronta a ripartire così come l’Europa League. La massima competizione europea riservata per club è in programma il 7-8 agosto partendo dalle sfide degli ottavi di finale che non state ancora giocate per poi arrivare alla finale del 23 agosto. La formula è stata cambiata con la Final Eight che si disputerà a Lisbona post-pandemia. Così nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio 2020, ci sarà il sorteggio in diretta su Canale20.

Champions League, le novità

Ai quarti di finale sono già qualificate Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain, che avevano disputato sia l’andata che il ritorno dei quarti di finale prima dell’emergenza Coronavirus. Ora si giocheranno altri quattro ottavi di finale di ritorno (Barcellona-Napoli 1-1, Juventus-Lione 0-1, Manchester City-Real Madrid 2-1, Bayern Monaco-Chelsea 3-0). Non ci saranno limitazioni nel sorteggio e così potrebbe esserci anche un derby ai quarti. Inoltre, sarà sorteggiato il tabellino intero con quarti, semifinali e finale (mini-sorteggio finale per capire quale squadra giocherà in squadra pro forma). Ecco tutti gli appuntamenti: Quarti di finale: 12-15 agosto; semifinali: 18-19 agosto; finale: 23 agosto. Si giocherà negli stadi di Lisbona: il da Luz (che ospiterà anche la finale) e il José Alvalade

Europa League, formula simile

Anche l’Europa League è pronto a ripartire con le sfide da giocare in gara secca Inter-Getafe e Roma-Siviglia, mentre gli altri incontri di ritorno si giocheranno tra il 5 e il 6 agosto: Manchester United-Lask Linz (andata 5-0), Copenhagen-Basaksehir (and. 0-1), Wolverhampton-Olympiacos (and. 1-1), Bayer Leverkusen-Rangers (and. 3-1), Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (and. 2-1), Basilea-Eintracht (and. 3-0).