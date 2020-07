Carlo Conti rivela: “Ho corteggiato Donna Summer ma…” – VIDEO

Ritorna su Raiuno il format televisivo I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti, che rivela: “Ho corteggiato Donna Summer ma…”.

Torna oggi in tv, su Raiuno, il format televisivo I Migliori Anni, in un edizione speciale che ripercorre gli otto anni del programma condotto da Carlo Conti. Il programma si chiamerà infatti I Migliori dei Migliori Anni e ci terrà compagnia per buona parte dell’estate.

Il noto conduttore si è intanto confessato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Nell’intervista ha spiegato di aver “corteggiato a lungo Donna Summer”, senza risultato: “Non siamo riusciti a far coincidere le date ed è sfumato tutto”.

I migliori anni: per Carlo Conti il cruccio Donna Summer

Parlando di quella fortunata trasmissione, che ha avuto un grande successo di share, Carlo Conti ricorda che è stato “un programma di memoria e ha due tipi di pubblico: chi allora c’era già ritrova i suoi idoli e le canzoni preferite. I più giovani li scoprono”. Tantissimi gli ospiti e le vallette che si sono alternati in quegli anni.

Abbiamo così ritrovato icone della Disco anni Settanta e Ottanta, da Sandy Marton a Gloria Gaynor, dai Gipsy Kings a Patrick Hernandez. Ma abbiamo anche imparato a scoprire di più su Elena Ossola, Sofia Bruscoli e dulcis in fundo Anna Tatangelo. Il vero simbolo della trasmissione è stato però per anni Benito Urgu, prima cantante dei Barrittas, poi comico e protagonista di molti programmi di successo.