Imperversa il gossip pazzo sulla questione Anna Tatangelo fidanzato. Infatti aumentano le voci che riferiscono di come la 33enne cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, sia impegnata in una frequentazione con qualcuno. Del quale però ancora non si conosce l’identità.

E questo rientrerebbe nel novero dei grossi cambiamenti che la ex compagna di Gigi D’Alessio ha voluto attuare, dopo la rottura con quest’ultimo. L’amore tra la Tatangelo ed il cantautore napoletano è durato tantissimo, da almeno il 2005 e fino a qualche mese fa. Con qualche pausa di riflessione nel mezzo. Sono diverse le novità ed i cambiamenti che lei ha voluto intraprendere. Tra questi il reboot del suo seguitissimo profilo Instagram, il fatto di essersi iscritta anche a TikTok ed il cambio di look e di genere musicale.

Visualizza questo post su Instagram Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada #Guapo 🔥 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Lug 2020 alle ore 11:19 PDT

Anna Tatangelo fidanzato, lui non sarebbe un vip

Lei infatti si è fatta bionda e si è data al rap, come si può evincere dal suo ultimo brano ‘Guapo’, di recentissima uscita. Adesso, stando a quanto riportato dal settimanale ‘Diva e Donna’, si vocifera per Anna Tatangelo di un fidanzato. Ma non si tratterebbe di un vip, bensì di uno dei suoi musicisti di fiducia e con il quale lavora da anni. Invece, per quanto riguarda Gigi D’Alessio, sembra che il rapporto sia rimasto buono. Anche in virtù del bene che entrambi vogliono al loro figlio Andrea, nato nel 2010.