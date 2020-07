Alex Zanardi, come sta: verso risveglio la settimana prossima

C’è ancora grande apprensione per la sorte di Alex Zanardi, come sta il campione dell’handbike: verso risveglio la settimana prossima.

Le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dell’handbike, da tre settimane tengono il mondo dello sport italiano e non solo col fiato sospeso. L’atleta infatti dal 19 giugno è ricoverato in gravissime condizioni presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Leggi anche –> Alex Zanardi operato di nuovo: “Situazione complessa”

Tre sono stati gli interventi che ha subito a livello maxillo-facciale e di neurochirurgia: le condizioni sono stabili, ma in qualche modo trapela un cauto ottimismo. I medici che lo hanno in cura potrebbero pensare di risvegliarlo da qui ai prossimi giorni. Risveglio che però sarà graduale per valutare soprattutto le reazioni.

Leggi anche –> Alex Zanardi, il gesto commovente della moglie: “Non dormire”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le condizioni di Alex Zanardi oggi

Questo quanto trapela in queste ore, dopo la terza operazione che risale a qualche giorno fa, il 6 luglio scorso. Per operarlo al volto, si è fatto ricorso a “una programmazione specifica che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente”. Queste le parole di Paolo Gennaro, direttore della UOC Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Aou Senese.

Ma cosa vuol dire nello specifico? Con molta probabilità, il volto di Alex Zanardi è stato completamente ricostruito dopo l’incidente, inoltre sono stati valutati tutti i possibili danni cerebrali. Preoccupa soprattutto il quadro neurologico dell’atleta. Per quanto concerne l’operazione al volto, dall’istituto senese sottolineano che la situazione è singolare, pur trattandosi di un intervento di routine. Appare in qualche modo certo che i lineamenti del campione paralimpico possano essere cambiati.