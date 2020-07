Alessia Marcuzzi risponde ai gossip andando in vacanza con il marito

Alessia Marcuzzi ha deciso di non esprimersi pubblicamente sui gossip che circolano in questi giorni sui di lei, preferendo andare in vacanza.

La notorietà è un’arma a doppio taglio, da un lato ci sono fama e onori dall’altro ci sono fan fin troppo appiccicosi e gossip invadenti e spesso falsi. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che, proprio, in questi giorni è stata investita da uno tsunami quando ‘Dagospia‘ ha pubblicato l’indiscrezione sulla presunta relazione clandestina tra lei e Stefano De Martino. Il sito scandalistico ha scritto persino che la fine del rapporto tra il conduttore campano e la soubrette argentina sarebbe avvenuto proprio quando Belen li ha scoperti.

Un gossip abbastanza clamoroso, perché mette insieme la coppia (sarebbe meglio dire ex) più chiacchierata del momento ed una delle donne di spettacolo più amate degli ultimi 20 anni. Infatti il rumor è rimbalzato su social e altre realtà d’informazione gossippara in un batter d’occhio e la sera stessa De Martino si è visto costretto a smentire sul proprio profilo social la voce. Stefano ha chiarito che tra loro c’è solo un rapporto d’amicizia, ha chiesto di non mettere in mezzo famiglie con figli nelle sue vicende personali e promesso che comunicherà quando ci sarà se è fidanzato o meno.

Alessia Marcuzzi risponde al gossip andando in vacanza

Nonostante la smentita praticamente in diretta, le voci sulla presunta relazione tra i due non sono cessate. Tanto che nel corso di questa settimana persino Belen Rodriguez è scesa in campo allo scopo di mettere a tacere i rumor. La soubrette ha dichiarato che non ha scoperto nessuna tresca tra Stefano e Alessia ed ha anzi sottolineato come tra lei e la conduttrice ci sia un ottimo rapporto.

Alle smentite ufficiali manca solo quella della Marcuzzi, la quale ha preferito ignorare i rumor e attendere che le voci si plachino. Anzi, per non sentirne parlare ha deciso di andare in vacanza in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi. Una risposta alquanto indicativa, che dimostra come tra i due non ci siano screzi o problemi di sorta.