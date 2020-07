Verona Inter Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Inter chiude la giornata 31 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Match importante per le aspettative stagionali di Verona e Inter, che si affrontano stasera 9 luglio alle 21.45 nel match che chiude la 31esima giornata di Serie A TIM. Entrambe le squadre vengono da due sconfitte che vorranno riscattare.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, la vicina di casa rivela com’è vivergli affianco

I padroni di casa si giocano stasera una buona occasione per restare attaccati al treno delle squadre in lotta per un posto in Europa League, mentre gli ospiti devono riprendersi dalla delusione col Bologna e puntare a tornare a meno otto dalla testa della classifica.

Leggi anche –> Franck Ribery, furto in casa: il calciatore fa un annuncio choc – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Verona Inter: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio Bentegodi di Verona viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Il bilancio dei 58 precedenti tra queste due squadre è nettamente a favore dell’Inter: 33 successi nerazzurri, 20 pareggi e 4 vittorie dell’Hellas Verona. L’ultima vittoria dei veneti risale al 1992, da allora hanno raccolto soltanto tre pareggi e ben 14 sconfitte. L’Inter in questo campionato ha raccolto in trasferta la metà esatta dei suoi 64 punti, il Verona è la squadra rivelazione del campionato.

Verona Inter, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Juric e Conte stanno facendo le loro ultime scelte in vista della partita di questa sera. Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; R.Lukaku, Sanchez.