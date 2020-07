Test visivo: lumaca o teschio? Scoprite qualcosa in più su di voi

Questo semplice test visivo potrebbe darvi un’idea di quale sia il vostro atteggiamento nei confronti della vita, cosa vedete?

Questo semplice test visivo ha lo scopo di capire in che modo affrontate la vita e le decisioni importanti. Il funzionamento della prova è simile quello di tante altre immagini- test che potete trovare sul web: dovete osservare l’immagine e capire cosa notate per primo. In base alla figura che balza alla vostra attenzione per prima avete un modo differente di approcciarvi alle decisioni importanti della vita e alle scelte.

Nel disegno che vedete sopra potreste notare semplicemente un teschio poggiato su un piano, oppure semplicemente una lumaca all’interno del proprio guscio. Ci può essere anche chi è in grado di vedere entrambe le figure contemporaneamente e questo significa che presenta tutti gli aspetti delle altre due categorie di persone suddivise nella dicotomia individuata dagli autori del test.

Test visivo: lumaca o teschio?

Lumaca

Se la prima cosa che vedi è la lumaca, significa che sei una persona riflessiva e che prendi delle decisioni solamente dopo che hai valutato bene i pro ed i contro. Tutto ciò che fai è frutto di una seria e pacata riflessione personale, dunque difficilmente ti penti delle decisioni prese. Questo vale sia per il lavoro che per la sfera sentimentale, i tuoi rapporti relazionali infatti tendono ad essere duraturi e seri. Sei molto paziente e per questo in tanti chiedono il tuo aiuto, tuttavia questo potrebbe esporti al rischio di essere preso di mira da qualcuno che è intenzionato a sfruttarti.

Teschio

Se la prima immagine che hai visualizzato è quella del teschio probabilmente sei una persona che vive in una stato di costante ansia e preoccupazione. Questo stato di preoccupazione è dovuto ad una costante insicurezza che non ti permetterà di essere mai certo delle scelte che hai effettuato nella vita. Spesso questo lavorio interiore ti spinge ad essere auto critico e questo è positivo poiché riesci sempre a migliorarti e dare sfogo alla tua creatività. Lavori sodo e questo ogni tanto ti porta ad essere depresso, prenditi una pausa di tanto in tanto.