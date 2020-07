Test della personalità: quale figura vedi per prima nell’immagine?

Questo semplice test della personalità permette a chi vi partecipa di conoscere alcuni lati di sé stesso che a volte rimangono celati nel subconscio.

La realtà oggettiva è qualcosa che viene mediata dal sentire comune, ma ognuno di noi ha una percezione differente della realtà. Non a caso quando osserviamo qualcosa di sconosciuto o di non facilmente definibile, il nostro cervello cerca di raffrontarla con qualcosa che conosciamo già. Si può dire, dunque, che ciò che vediamo è in un certo senso filtrato dalla proiezione del nostro cervello.

Già dalla fine del 1800 in psicologia si è cercato di sfruttare la proiezione e l’associazione mentale per capire qualcosa in più sul subconscio dei soggetti che vengono analizzati. Qualcosa di simile è ciò che vi proponiamo oggi: un test che permette di comprendere una parte della vostra personalità. Chiaramente solo da questo testo non è possibile comprendere affondo la persona che ci troviamo di fronte, ma affrontarlo può essere un modo divertente per conoscersi un po’ meglio o per farsi un’idea su questo genere di test.

Test della personalità, cosa vedi per primo?

L’immagine che vedete sopra è composita ed è disegnata appositamente per causare una differente percezione in chi la guarda. Come tutti gli altri test di questo genere, in base a ciò che cogliete per primo è possibile fare un profilo non dettagliato e sommario sulla vostra personalità.

Il viso della donna

Se la prima cosa che notate è il viso della donna significa che siete delle persone indipendenti e libere. Non vi fate mai condizionare dal giudizio altrui per prendere una decisione e siete spesso ottimisti sull’andamento della vostra vita e dei vostri progetti.

L’occhio

Se a colpirvi prima di tutto è stato l’occhio siete delle persone molto speciali. Avete una personalità affascinante, siete molto sensibili e intuitivi il che vi permette di analizzare il tutto in modo complessivo. Siete intelligenti e dotati di un’ottima memoria. La vostra capacità di analizzare il tutto vi permette di essere un punto di riferimento per gli amici nel momento di difficoltà, mentre la capacità mnemonica vi permette di togliervi d’intralcio quando siete in difficoltà.

La montagna

Se la prima cosa che avete notato è la montagna, significa che siete delle persone con un carattere forte. Nulla vi impedisce di portare a termine i vostri progetti e questo fa sì che siate bravi a risolvere problemi nella vita e nel lavoro. Un altro aspetto del vostro carattere è la generosità: siete sempre ben disposti ad aiutare gli altri, ma questo potrebbe portarvi ad essere soggetti a persone che tentano di approfittarsi di voi.

Il paesaggio

Se non vi siete soffermati sul dettaglio ma avete visto il paesaggio nel complesso, significa che siete persone che amano la vita e la compagnia. Non vi fermate all’apparenza, ma guardate il mondo e chi vi sta intorno nel complesso. Siete affidabili e disponibili e date il massimo in ogni attività che svolgete.

Siete sinceri e affidabili e odiate ipocriti e persone false. Questo vostro aspetto vi porta ad analizzare le persone e comprendere immediatamente chi sta mentendo o chi si vuole semplicemente approfittare di voi.