Temptation Island, Valentina al tentatore Alessandro: “Mi porti a letto?”

La seconda puntata di Temptation Island 2020 inizia col botto: Valentina, fidanzata di Ciavy, sembra trovarsi davvero bene con il tentatore Alessandro. I due passano insieme la maggior parte del tempo: coricati sui divanetti, bevendo vino in spiaggia, sempre abbracciati. Valentina si gode tutte le attenzioni extra che le da Alessandro, attenzioni che le sono molto mancate negli ultimi quattro anni trascorsi con Ciavy. Secondo lei infatti, il fidanzato non sarebbe in grado di apprezzarla davvero, e l’avrebbe ripetutamente tradita e sottovalutata.

Valentina e Alessandro: “Mi porti a letto?”, poi il pic-nic romantico

Una frase particolare ha emozionato questa sera il pubblico di Temptation Island: “Mi porti a letto?” ha chiesto ad un certo punto Valentina ad Alessandro. “Mi rimbocchi le coperte”, ha aggiunto subito dopo. Tutto questo Ciavy lo ha visto sullo schermo dell’ipad, durante il falò. Valentina nei video confessa i suoi sentimenti: “Qualcosa sta cambiando. A volte mi manca, ma ho tanti dubbi”. Alessandro sembra essere molto fiero dei risultati ottenuti, e l’abbraccia sdraiato in spiaggia, dove ha organizzato un pic-nic con vino: “E’ la cosa più romantica che io abbia mai fatto, guarda che bello”. Valentina e Alessandro parlano poco, ma si baciano molto su tutto il viso. Lei, però, parlando con le amiche chiarisce subito: “Non ci siamo baciati, non lo farò mai”.

