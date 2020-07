Sushi all you can eat: chiuso locale, escrementi di topi e insetti

In Veneto chiuso locale che proponeva l’offerta sushi all you can eat: escrementi di topi e insetti, violate norme igienico sanitarie.

La tendenza del sushi bar, preferibilmente all you can eat, spopola in Italia, tra giovani e giovanissimi, ma anche tra famiglie. Con 10/12 euro a pranzo e qualcosa in più a cena, quando sono però escluse le bevande, si possono degustare le specialità nipponiche. Ma ci sono delle accortezze da tenere in conto.

Attenzione: guai a fare di tutta l’erba un fascio, nella stragrande maggioranza di questi locali, le norme igieniche e la qualità del prodotto vengono tenute nella massima considerazione. Ci sono però le eccezioni.

Chiuso sushi all you can eat: cosa hanno trovato in un controllo

Una di queste arriva dalla provincia di Venezia, dove uno di questi ristoranti e sushi bar non ha superato un controllo igienico-sanitario di routine. C’è di più: all’interno sono stati rinvenuti insetti, escrementi e addirittura dei topi. Così per il locale gestito da cittadini cinesi sono scattati i provvedimenti.

Il tutto è accaduto durante un controllo effettuato l’altro ieri mattina dai militari dell’Arma dei carabinieri, intervenuti insieme al personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss 3. Quello che ha rivelato il controllo è stata la totale mancanza di adempimento delle norme igienico sanitarie, per cui è scattata la chiusura del locale.