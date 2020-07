Impazza il gossip Stefano De Martino Alessia Marcuzzi, ed ora spunta un dettaglio che sembra fungere da ulteriore collegamento tra i due. C’entra un fiore.

Il gossip Stefano De Martino Alessia Marcuzzi è stato smentito con forza dai diretti interessati. Ed anche da Belen Rodriguez, che con la collega di Mediaset intrattiene un rapporto di lavoro diretto, frequentando entrambe gli stessi ambienti.

Spuntano però alcuni scatti che ritraggono insieme sia lo stesso stefano de Martino che la Marcuzzi. In uno ci sono loro due con anche Belen. In altri due, postati nel maggio scorso dai loro rispettivi profili Instagram, sorge invece un indizio che sembra rivestire una importanza non trascurabile. La 47enne romana mostra dei fiori di colore tra il blu ed il viola. E proprio uno di questi fiori appare anche nella immagine resa pubblica da De Martino. È il portale Bitchyf a riportare la notizia. Mentre Giuseppe Candella di Dagospia fa della ironia sulla showgirl argentina e scrive quanto segue. “Ci ha messo addirittura 5 giorni, dopo appena 120 ore, Belen per fornire questa smentita “spontanea”.

Stefano De Martino Alessia Marcuzzi, la telenovela continua

Visualizza questo post su Instagram Chi sei tu in questa foto? Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 9 Lug 2020 alle ore 4:28 PDT

E nonostante tutte la parti in causa abbiano smentito, per alcuni è lecito pensare che invece le cose possano essere andate in maniera diversa. Da giorni si parla di un presunto flirt tra il 30enne presentatore televisivo e ballerino di Torre Annunziata e la MArcuzzi. Che da par suo pure ha dovuto ascoltare alcuni rumorurs su una presunta crisi coniugale con suo marito, Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 dopo una sontuosa cerimonia. “E se fosse solo pubblicità?” pensa qualcuno. Ad ogni modo si tratta certamente di una gran bella telenovela estiva.

