Stasera in tv | Mia Martini – fammi sentire bella: il documentario sull’artista

Mia Martini – Fammi Sentire Bella è un docu-film che andrà in onda oggi, 9 luglio, in prima serata e che ripercorrerà le indelebili orme lasciate dall’artista

Questa sera in tv andrà in onda il documentario intitolato Mia Martini – Fammi Sentire Bella, su Rai 3 alle ore 21.20. Tantissime testimonianze e materiali inedito che ricorda un’artista che è diventata un’icona mondiale della musica che, purtroppo, se ne è andata troppo presto.

Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sul docu-film.

Mia Martini – Fammi Sentire Bella

Il documentario che ripercorre la vita di Mia Martini sarà ricco di testimonianze che racconteranno come l’artista era in vita e come si approcciava alla musica e ai suoi fan. Una carriera sfolgorante che a causa di una diceria maligna si è esaurita nella conclusione stessa dell’esistenza di Mia Martini.

A chi e/o a cosa si ispirò per comporre le sue opere?

Come era Mia nella vita privata? Rai 3 concede alla cantante uno sguardo a tutto tondo per ricordarla e, se possibile, permetterci di ammirarla ancora di più.

La pellicola, la cui durata è di circa 2 ore, mostrerà interviste inedite e vari spezzoni video, dondolandoci fra gli alti scintillanti e i bassi oscuri della sua complessa personalità.

I rapporti con la famiglia, il legame con l’amata sorella e collega Loredana Bertè, gli amori, cosa le infondeva forza e cosa invece la faceva sentire fragile, la tragica morte… questi e altri aspetti della vita della cantautrice verranno esplorati nel documentario. Con sensibilità, come tipico di Mimì.

Interverranno durante il documentario:

Caterina Caselli,

Gianna Bigazzi,

Dori Ghezzi,

Carla Vistarini,

Alba Calia,

Maurizio Fabrizio,

Mimmo Cavallo,

Enzo Gragnaniello,

Dario Baldan Bembo

Renzo Arbore,

Vincenzo Mollica,

Nando Sepe,

Ciro Castaldo,

Mario Luzzatto Fegiz,

Fernando Fratarcangeli,

Carlo Costanzo,

Lino Vairetti,

Paola Turci,

Franco Fasano,

Marco Falagiani,

Serena Rossi,

Fio Zanotti,

Gabriele Boiano.

