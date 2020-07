Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 9 luglio, con il film Fast & Furious – Solo parti originali: la trama e il cast

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 9 luglio 2020, con il film Fast & Furious – Solo parti originali, in onda in prima serata su ItaliaUno. Uscito nelle sale cinematografiche nell’aprile 2009, è diretto da Justin Lin. Nel cast troviamo Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Shea Whigham, Sung Kang, Wilmer Calderon, Liza Lapira, Ron Yuan.

Stasera in tv – Fast & Furious – Solo parti originali, trama e cast

La pellicola inizia con la storia di Dominic Toretto che viene a conoscenza della morte della sua dolce amata Letty che è stata assassinata. E così lui torna a Los Angeles per trovare l’identità del killer. In aggiunta, Brian Conner, suo ex amico e agente dell’FBI, ha il compito di ricercare il misterioso signore della droga Braga, che starebbe cercando nuovi autisti per lavorare sotto copertura come suo corriere dal Messico agli Stati Uniti attraverso il deserto. Dom scopre che la sua donna stava facendo proprio questo quando è stata uccisa. Così sceglie di entrare nella sua banda per trovare di colpo l’assassino: così si cercherà la vera identità di Braga. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 9 luglio, in onda su ItaliaUno in prima serata.