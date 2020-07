Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni sull’episodio di oggi

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con gli episodi 11 e 12 della stagione: le anticipazioni di oggi, 9 luglio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 9 luglio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, SOS e Come un fantasma.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Leggi anche –> Elena Sofia Ricci, chi è: età, carriera e vita privata della famosa attrice

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Episodio 11, SOS

Ginevra confida a Suor Angela che suo padre, in carcere per aver ucciso sua madre, le ha chiesto di poter avere una parte dell’eredità lasciatale dalla donna. La ragazza si lascia andare alla disperazione, tanto che Suor Angela per consolarla si distrae e per poco non investe Federica, una delle alunne di Ginevra. Azzurra, che si sente esclusa da Emma e Athos, inizia ad affacciarsi alla poesia ermetica per far colpo su di loro e aiuta Maria a organizzare il suo primo appuntamento ufficiale con Nico. Durante la cena, però, l’avvocato sarà orientato più che altro a capire cosa sia accaduto a Ginevra.

Leggi anche –> Stasera in tv | Temptation Island: anticipazioni di oggi, 9 luglio

Che Dio ci aiuti, cast:

Elena Sofia Ricci (suor Angela)

Massimo Poggio (Marco Ferrari)

Serena Rossi (Giulia Sabatini)

Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi)

Miriam Dalmazio (Margherita Morbidelli)

Laura Glavan (Nina Cristaldi)

Lino Guanciale (Guido Corsi)

Valeria Fabrizi (suor Costanza)

Laura Gaia Piacentile (Cecilia Sabatini)

Rosa Diletta Rossi (Chiara Alfieri)

Cesare Christian Favoino (Davide Corsi)

Sofia Panizzi (Alice)

Neva Leoni (Rosa Leonardi Francini)

Diana Del Bufalo (Monica Giulietti)

Gianmarco Saurino (Nico Santopaolo)

Cristiano Caccamo (Gabriele Mattei)

Arianna Montefiori (Valentina Valpreda)

Bianca Di Veroli (Emma Leonardi)

Christian Monaldi (Edoardo)

Simonetta Columbu (Ginevra Alberti)

Laura Adriani (Maria Galiardi)

Margherita Manfredi (Daniela)

Matilde Manfredi (Silvia)

Altri interpreti: Barbara Venturato, Bianca Di Veroli, Maurizio Donadoni, Mauro Pescio, Raniero Monaco di Lapio, Claudio Botosso, Elisabetta Valgoi, Federico Tolardo, Ilaria Bernabei, Sergio Romano, Simone Riccioni e Stefania Blandeburgo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI