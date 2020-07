Spal Udinese Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Spal e Udinese è valido per la giornata 31 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si giocano una buona fetta di stagione questa sera le squadre di Spal e Udinese, impegnate alle 19.30 di oggi 9 luglio in una sfida salvezza che soprattutto per i padroni di casa ha il sapore dell’ultima spiaggia.

Questo pomeriggio, la partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Di fronte i padroni di casa che sono il fanalino di coda della classifica di serie A e i friulani ospiti, che con una vittoria si metterebbero in una situazione di classifica più tranquilla.

Spal Udinese: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 9 luglio 2020 allo Stadio Mazza di Ferrara tra i padroni di casa della Spal e l’Udinese è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Spal e Udinese su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Situazione equilibratissima negli scontri diretti tra le due squadre, che si sono affrontate in tutto 25 volte: nove le vittorie friulane, otto quelle dei ferraresi e altrettanti i pareggi. A Ferrara, sei le vittorie dei padroni di casa contro le tre esterne.

Spal Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Alle 19.30 di oggi dunque una bella fetta di stagione queste due squadre se la giocheranno in una sola partita. Queste le possibili formazioni in campo:

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, D’Alessandro. ALL.: Di Biagio.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski. ALL.: Gotti.