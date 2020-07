Cosa è successo tra Simone Garato e Robbie Williams? Il tentatore di ‘Temptation Island 2020‘ ha querelato nientemeno che la celebre popstar mondiale. Lui ha 39 anni, pratica musica e canto da molto tempo e si definisce proprio cantautore. Si apprende che la denuncia sporta contro l’ex vocalist dei Take That non è un qualcosa di recente bensì è un qualcosa che si perde ormai nel tempo, risalendo al 2013.

La querela ci fu a causa di una presunta somiglianza dei pezzi dell’uno e dell’altro. E più nello specifico ‘Be a Boy’, che l’inglese avrebbe copiato, a detta di Simone Garato. “Somiglia alla mia ‘What I feel’…”. Da qui la denuncia. ‘What I Feel’ fu pubblicato dal tentatore di ‘Temptation Islend 2020’ nell’ottobre del 2010.

Simone Garato, a Temptation Island 2020 si riparla della querela a Robbie Williams

Invece Robbie Williams avrebbe pubblicato soltanto tre anni dopo il proprio brano, ricevendo poi l’accusa di plagio. Adesso il patavino tira fuori questa storia, dicendo che all’epoca agì non per soldi ma per dimostrare a tutti di avere talento. “Ascoltai la canzone di Robbie Williams in radio e rimasi a bocca aperta. Fu un mio amico a farmi notare la cosa e francamente non aveva torto”. Intanto lui di strada ne ha fatto anche in altri ambiti. Sul suo profilo Instagram leggiamo che Garato è anche medico e modello, oltre che musicista e cantautore.

