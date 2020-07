Si parla molto di un flirt Roberta Morise Ignazio Boschetto. La presentatrice televisiva ed il cantante potrebbero essere molto di più che semplici amici.

C’è del tenero tra Roberta Morise ed Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’? I giornali di gossip sembrano essere sicuri di si. Lei non è nuova a voci riguardo questo o quel presunto flirt. Nelle scorse settimane si era parlato di una liaison con Eros Ramazzotti.

Ora alla 34enne showgirl originaria di Crotone viene attribuita però una storia con un altro cantante, più giovane ma altrettanto noto. Per l’appunto proprio Boschetto, il bolognese componente del trio più famoso della musica italiana. Secondo ‘Dagospia’ questa relazione tra Roberta Morise ed Ignazio Boschetto andrebbe avanti sin dalla fine di giugno. Si tratterebbe quindi di una frequentazione freschissima, in una estate torrida che ci sta regalando rumours in serie su diversi vip. Su tutti Stefano De Martino, Belen Rodriguez ed Alessia Marcuzzi, sul conto del quale ci sarebbero delle novità.

Roberta Morise Ignazio Boschetto, i due sembrano avere una grande affinità

Questo accostamento tra la Morise e Boschetto arriva dopo che lei ha taggato lui su Instagram, in una foto in cui la calabrese mostra le sue gambe abbronzatissime accompagnando le immagini di cuoricini e le parole “Promessa mantenuta”. Evidentemente qualcosa c’è tra i due. Una amicizia, anche molto bella, di sicura. Ma poi anche dell’altro?

