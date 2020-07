Realtà Italia: Emanuele Filiberto fonda il suo movimento – VIDEO

Emanuele Filiberto di Savoia fonda il suo movimento Realtà Italia: “Basta con la politica dei selfie, il Paese ha bisogno di piani concreti”.

Nelle scorse settimane, Emanuele Filiberto di Savoia aveva annunciato l’intenzione di formare un think tank politico a sostegno del Paese. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera presenta il suo progetto, che si chiama Realtà Italia.

L’esponente dei Savoia, ex reali italiani, sottolinea come il suo vuole essere un movimento impegnato nel concreto, di fronte ai gravi problemi del Paese. Spiega infatti: “Basta con la politica dei selfie con la bandiera”.

Aggiunge poi nell’intervista: “Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa”. Il suo dovrebbe essere un think tank più che un movimento politico, come già era emerso nelle scorse settimane. Potrebbero essere coinvolti in questo suo progetto anche Alessandra Priante, scelta dalle Nazioni Unite come direttore del turismo europeo, Marcello Sorrentino di Fincantieri infrastrutture, Roberto Daneo, fondatore di We Plan e l’imprenditore umbro Brunello Cucinelli.