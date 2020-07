Naya Rivera | il tenero momento col figlio prima della tragedia | FOTO

L’attrice Naya Rivera ha compiuto un gesto estremo. Poche ore prima si era ritratta assieme all’amatissimo figlioletto di 4 anni su Instagram. “Solo noi due”.

L’ultimo scatto su Instagram di Naya Rivera mostra un momento tenero con suo figlio prima che le paure fossero scatenate per la sicurezza dell’attrice.

La 33enne è scomparsa dopo che suo figlio Josey è stato trovato da solo su una barca galleggiante sul lago Piru, nel sud della California.

Ore prima dell’inizio della ricerca, l’ex star di Glee è passata sui social media per condividere una foto di lei e il suo ragazzo.

Lo scatto ravvicinato mostra una Naya sorridente che pianta un tenero bacio sul viso di Josey.

“Solo noi due”, ha scritto nella didascalia.

I suoi 1,9 milioni di follower sul sito hanno immediatamente elogiato il dolce momento madre-figlio.

“Cuties!” uno le disse.

“Proprio come dovrebbe essere”, ha aggiunto un altro.

Mentre un terzo ha chiamato Naya “obiettivi della mummia”.

L’attrice – nota per aver interpretato Santana Lopez in Glee – condivide la custodia di Josey con il suo ex marito Ryan Dorsey, che ha divorziato nel 2018.

L’attrice è scomparsa dopo essere andata a nuotare in un lago con Joesey dopo aver noleggiato una barca sul pontone.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura ha risposto a un rapporto del bambino da solo su una barca intorno alle 16:48 di mercoledì.

Secondo quanto riferito, il ragazzo è illeso e si dice che abbia detto agli investigatori che lui e sua madre stavano nuotando, ma non è mai tornata sulla barca.

Secondo TMZ, il giubbotto di salvataggio di Naya era ancora sulla barca e Josey dormiva quando fu trovato per la prima volta.

Si dice che il ragazzo sia OK e ora con i familiari mentre la ricerca di Naya continua.

Le autorità hanno riferito di essere alla ricerca di una presunta vittima che sta annegando.

I sub sulla scena hanno avvertito che “questo potrebbe richiedere diversi giorni” mentre la ricerca di Naya continua.

Un’operazione di ricerca e salvataggio è stata intrapresa sul lago ma non è stata trovata.

Le autorità hanno sospeso la ricerca della notte alle 20:00 con un piano per riprendere giovedì.