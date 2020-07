L’attrice Naya Rivera ha compiuto un gesto estremo. Poche ore prima si era ritratta assieme all’amatissimo figlioletto di 4 anni su Instagram. “Solo noi due”.

L’ultimo scatto su Instagram di Naya Rivera mostra l’attrice statunitense, star del vecchio telefilm ‘Glee’, in un momento molto tenero con suo figlio prima che le autorità scandagliassero il lago dove si teme che la donna abbia commesso suicidio.

La 33enne è scomparsa dopo che suo figlio Josey, di 4 anni, è stato trovato da solo su una barca galleggiante sul lago Piru, nel sud della California. Il piccolo stava dormendo. Alcune ore prima di questo drammatico episodio, con Naya Rivera che si sarebbe tuffata nel lago senza un salvagente ne alcun altro accessorio di sicurezza, la stessa donna aveva pubblicato una foto che la ritraeva assieme al bambino. Aveva scritto una frase tanto breve quanto emblematica: “Solo noi due”. Un post social che aveva ottenuto tantissimi ‘mi piace’ e numerosi commenti di complimenti e di entusiasmo dagli ammiratori di Naya. Josey è il figlioletto nato dalla relazione alquanto breve con l’attore Ryan Dorsey, naufragata dopo neanche 3 anni di matrimonio nel 2018.

Naya Rivera, cosa è successo al lago

L’attrice è scomparsa dopo essere andata a nuotare in un lago con Joesey. Per l’occasione aveva noleggiato una barca. Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio, quando in Italia era da poco scattato il giorno 9, il bimbo è stato ritrovato da solo sull’imbarcazione. Lui stesso ha detto di avere visto la madre tuffarsi senza più rivederla. Il giubbotto di salvataggio della 33enne, che in ‘Glee’ interpretava il personaggio di Santana Lopez, era ancora sulla barca. Josey stava dormendo quando i soccorritori lo hanno raggiunto. Ora sono i parenti più stretti a badare a lui, mentre proseguono le ricerche della donna. I sommozzatori riferiscono che potrebbero volerci alcuni giorni. Intanto stanno scandagliando il lago palmo a palmo.

