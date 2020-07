Naya Rivera, continuano le ricerche: le preghiere dei colleghi – VIDEO

Il mondo dello spettacolo, in particolare delle serie televisive, col fiato sospeso per Naya Rivera, continuano le ricerche: le preghiere dei colleghi.

Squadre di soccorso hanno perlustrato un piccolo lago nella contea di Ventura, in California, alla ricerca del corpo di Naya Rivera, attrice nota soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva ‘Glee’.

L’attrice è scomparsa durante una gita in barca con il figlio di quattro anni. Il bambino è stato trovato da solo sull’imbarcazione, mentre della donna non vi sono tracce. A trovare la barca è stato un altro natante, che ha notato anche la presenza del piccolo, il quale dormiva.

Gli equipaggi di ricerca e salvataggio sono stati immediatamente spediti sul luogo della scomparsa, compresi i sub e gli elicotteri. In queste ore, sono tanti i messaggi e le preghiere di speranza che arrivano per la scomparsa della giovane attrice. Tra loro c’è Heather Morris, che ha lavorato a stretto contatto con la Rivera nella serie televisiva ‘Glee’. Ci sono poi Harry Shum Jr., che ha interpretato Mike Chang, ma soprattutto Demi Lovato, amatissima cantante e attrice statunitense. Quest’ultima – che ha recitato in 4 episodi di Glee – ha postato una foto con una candela accesa in segno di speranza.