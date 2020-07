Naya Rivera chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Conosciamo meglio la storia dell’attrice americana Naya Rivera: tutte le curiosità della sua carriera e vita privata

Naya Rivera nasce a Santa Clarita il 12 gennaio 1987. Fin da piccola è protagonista in varie spot per Kmart. All’età di 4 anni, poi, prende parte a La Famiglia Reale del 1991, poi conquista diverse parti in Willy, il principe di Bel-Air, Otto sotto un tetto, Live Shot, Baywatch, Un genio in famiglia, House Blend, Even Stevens e Il maestro cambiafaccia. Nel 2002 è anche presente nel video musicale per i B2K Why I Love You per poi recitare anche in 8 semplici regole e CSI Miami. Nel 2009 viene scelta per interpretare la cheerleader Santana Lopez nella commedia musicale Glee. Poi nella seconda stagione ha maggiore spazio mettendo in scena tutto il suo talento. Poi nel 2011 annuncia di essere al lavoro per il suo primo album da cantante.

Vince un ALMA Awards nella categoria “Favorite Female Music Artist” grazie all’interpretazione in Glee per poi aggiudicarsi due ALMA Awards nelle categorie “Favorite Female Music Artist” e “Favorite TV Actress-Comedy“. Infine, è protagonista nel cast della serie tv Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills: infine, debutta nella serie tv Step Up: High Water.

Naya Rivera chi è: vita privata

Naya è la sorella maggiore di Mychal Rivera, Tight End degli Oakland Raiders e Nickayla Rivera, modella statunitense. Nel 2013 è stata legata sentimentalmente al rapper Big Sean, poi lo stesso uomo annulla fidanzamento e nozze sul magazine US Weekly attraverso il suo portavoce. Sposa nel 2014 Ryan Dorsey a Cabo San Lucas, in Messico, durante una cerimonia molto intima: dalla loro relazione nasce il figlio Josey Hollis Dorsey. Prima chiede il divorzio, poi lo ritira a distanza di mesi. Viene anche arrestata a causa dell’accusa di violenza domestica nei confronti del marito: i due hanno divorziato ufficialmente nel 2018.