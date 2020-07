Musei, monumenti e parchi archeologici per il weekend in Italia

Musei, monumenti e parchi archeologici per il weekend in Italia: le nuove aperture da non perdere.

Nuove riaperture e nuovi luoghi della cultura da visitare nel prossimo weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio. Il MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha annunciato sul proprio sito web i musei, monumenti e i parchi archeologici che riapriranno le porte ai visitatori dopo la lunga chiusura per il lockdown e la necessaria messa in sicurezza dei luoghi.

La riapertura ufficiale dei musei, delle mostre e dei luoghi della cultura in Italia era stata fissata al 18 maggio, come previsto dal DPCM del 17 maggio 2020, nell’ulteriore step dalla fase 2 avviata a inizio mese quando finalmente siamo tornati a uscire di casa liberamente. Non tutti i musei, però, hanno riaperto subito a causa anche dell’esigenza di riadattare gli ambienti e riorganizzare percorsi di visita nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Numerosi musei, monumenti, mostre, aree archeologiche e altri centri di cultura hanno riaperto a inizio giugno e molti altri li hanno seguiti nelle settimane successive. Dopo le riaperture di inizio luglio, ora vi segnaliamo quelle in vista del secondo weekend del mese. Ecco i bellissimi luoghi della cultura da visitare in Italia.

Musei, monumenti e parchi archeologici per il weekend

Il sito web del MiBACT aggiorna quotidianamente le notizie sulle riaperture di musei, monumenti, parchi archeologici, archivi e biblioteche che tornano ad accogliere i visitatori dopo i lunghi mesi di quarantena in cui sono rimasti chiusi a causa delle misure di sicurezza sanitaria di contrasto al nuovo coronavirus.

Vi abbiamo già segnalato in più occasioni le riaperture dei principali monumenti e musei italiani. Qui vi segnaliamo le ultime, previste in questi giorni e mete ideali di per il viaggio di un weekend o come attività da fare nel finesettimana per chi abita nella stessa zona.

Le riaperture di giovedì 9 luglio:

Certosa e Museo di San Martino a Napoli,

a Napoli, Museo del Palazzo della Dogana dei Grani ad Atripalda (AV),

ad Atripalda (AV), Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (VT),

a Civita Castellana (VT), Casa di San Tommaso d’Aquino ad Aquino (FR),

ad Aquino (FR), Villa Medicea di Poggio a Caiano e il Museo della Natura Morta a Poggio a Caiano (PO).

Le riaperture di venerdì 10 luglio:

Parco archeologico dei Campi Flegrei: Parco archeologico sommerso di Baia a Bacoli (NA),

di Baia a Bacoli (NA), Museo di San Francesco a Folloni , Montella (AV),

, Montella (AV), Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano ad Arezzo ,

e , Museo archeologico etrusco di Chiusi (SI).

Recenti riaperture

Mercoledì 8 luglio, invece, hanno riaperto il Museo archeologico di Eboli e della media valle del Sele a Eboli (SA) e gli scavi di Oplontis a Torre Annunziata (NA). Inoltre, sempre dal’8 luglio, Villa Lante a Bagnaia (VT), che aveva già riaperto dopo l’emergenza epidemiologica il 18 giugno scorso ogni sabato e domenica, torna fruibile tutti i giorni dal martedì alla domenica.

Martedì 7 luglio, invece, hanno riaperto invece il Palazzo Pepoli Campogrande a Bologna e il Museo dell’Abbazia di Grottaferrata (RM).

Orari e modalità di apertura sono verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali, mentre al link sono verificabili sui, mentre al link http://www.beniculturali.it/luoghiaperti è possibile ricercare i luoghi della cultura finora tornati accessibili al pubblico.

