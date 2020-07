Sinisa Mihajlovic furioso in diretta tv, spara a zero su Fabio Caressa e Sky

Sinisa Mihajlovic furioso in diretta tv, spara a zero su Fabio Caressa...

Grave episodio nelle interviste dopo partita di Bologna-Sassuolo. Durante la diretta con la trasmissione Sky Calcio Show L’originale condotta da Alessandro Bonan, Sinisa Mihajlovic parte in quarta, rifiuta le domande dei giornalisti e dice di voler rilasciare una dichiarazione e poi andarsene.

Brevemente parla della partita, ammette di aver meritato la sconfitta e si lamenta dei cartellini gialli eccessivi per la sua squadra. Poi però arriva lo sfogo vero e proprio ed è tutto rivolto a Sky.

“L’altra sera (dopo la partita vinta a San Siro con l’Inter, n.d.r.) ho visto quella trasmissione dove si tolgono la giacca (Sky Calcio Club, n.d.r.) con quello basso, il marito di Benedetta Parodi. Hanno parlato mezz’ora dell’Inter e non hanno detto una parola del Bologna. E’ una vergogna. Sembrate Inter Channel. E’ una vergogna. Questo non è giornalismo”. Dopo queste parole Mihajlovic si toglie l’auricolare e se ne va lasciando lo studio di Alessandro Bonan senza parole.

Qualche minuto dopo il giornalista ha voluto sottolineare che la partita Inter-Bologna era stata giocata al pomeriggio, c’era stato uno studio post-partita in cui si è parlato ampiamente del Bologna. Inoltre Bonan ha sottolineato che Sky Calcio Club va in onda tardi e ha deciso di approfondire determinati argomenti come la sconfitta dell’Inter.