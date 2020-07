Michelle Hunziker, le foto al mare col seno “nuovo” lasciano senza parole

Le foto di Michelle Hunziker al mare con marito e figli permettono di ammirare nuovamente il suo fisico da urlo, ma secondo qualcuno c’è un ritocco.

Semplicemente vedendola in video e foto, Michelle Hunziker non mostra alcun segno di cedimento dovuto al passare del tempo. La splendida conduttrice svizzera, infatti, ha mantenuto un fisico asciutto e tonico e la prova costume non è di certo un problema. L’ennesima dimostrazione che la bellezza di Michelle sembra non sfiorire mai è contenuta nelle foto pubblicate sull’ultimo numero del settimanale ‘Nuovo‘.

Nell’articolo a lei dedicato viene raccontata la sua giornata a mare con il marito Tommaso Trussardi, con le figlie Sole e Celeste e gli inseparabili cani di casa a cui di recente si è aggiunto Odino. Successivamente il settimanale si sofferma su un momento di gioco tra Michelle e la figlia Celeste. La conduttrice si tuffa in acqua con la figlia e poi cerca di aiutarla a salire su una tavola da surf in miniatura. In quel momento il top del costume ha un “malfunzionamento” e mette in mostra il suo sempre tonico seno. La conduttrice se ne accorge e con un gesto repentino rimette le cose apposto.

Michelle Hunziker si è rifatta il seno?

L’incidente ha mostrato un seno tonico, ma il settimanale ‘Nuovo‘ suggerisce che questa tonicità potrebbe anche non essere naturale. Negli scatti, infatti, si ha l’impressione che il bel seno della conduttrice sia leggermente più grande. Pur trattandosi con ogni probabilità di un’impressione, al settimanale hanno deciso di volerci vedere chiaro ed hanno chiesto il parere di un esperto del settore, il chirurgo plastico dei vip, Giacomo Urtis.

Interrogato a riguardo, il chirurgo ha risposto: “Vedo un seno sicuramente migliorato. Era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo. Nonostante diverse gravidanze, non si intravedono smagliature o anomalie tipiche di chi ha partorito. Mi sembra una taglia adatta ala sua corporatura. La forma tondeggiante le conferisce un aspetto naturale. Darei un bel 9 in pagella”.