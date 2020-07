Il cantante Michele Bravi e l’incidente che avvenne a novembre del 2018. In quella circostanza morì una donna, ora arriva la decisione del giudice.

Arriva la sentenza per Michele Bravi in merito all’incidente avvenuto il 22 novembre 2018. Il giovane cantante originario di Città di Castello, in provincia di Perugia, venne coinvolto in un contatto fatale con una donna che stava viaggiando su di una moto, a Milano. Bravi era invece a bordo di una auto presa a noleggio. A seguito delle gravi lesioni riportate, la donna morì. E per Michele Bravi ci fu da rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Circostanza che ha tenuto bloccato per un anno e più l’artista, il quale si chiuse in un doloroso silenzio. Molti dei suoi impegni ufficiali vennero annullati. Soltanto di recente il giovane umbro ha saputo reagire mostrandosi in pubblico, con anche qualche apparizione in televisione. Intanto però il procedimento a suo carico è andato avanti. È del primo pomeriggio di giovedì 9 luglio 2020 la notizia secondo la quale Michele Bravi, per l’incidente di un anno e mezzo fa, ha scelto di patteggiare un anno e 6 mesi. Condanna che è interessata dalla sospensione e dalla non menzione della pena all’interno del suo casellario giudiziale. Questo vuol dire che la sua fedina penale resterà pulita.

Visualizza questo post su Instagram 21 Giugno Festa #SenzaMusica Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi) in data: 13 Giu 2020 alle ore 6:43 PDT

