Mia Martini chi era: età, carriera e vita privata della cantante

Conosciamo meglio la storia della celebre cantante italiana Mia Martini: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Domenica Rita Adriana Bertè nasce a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947. Sorella di Loredana, il suo soprannome è Mimì. Si trasferisce insieme alla famiglia nelle Marche a causa del lavoro del padre, Giuseppe Radames Bertè, insegnante di latino e greco. Fin da piccola si appassiona al canto iniziando la sua carriera negli anni Sessanta. Dopo l’incontro con il fondatore del Piper, Alberigo Crocetta, scopritore di talenti come Patty Pravo, arriva la svolta. Cambia look e sceglie il suo nome d’arte Mia: nel 1971 la pubblicazione del primo album Oltre la collina, parlando di temi importanti come la religiosità, la malattia e il suicidio. Successivamente esce con due bravi celebri come Piccolo uomo e Minuetto conquistando fin da subito le classifiche. Passa dalla Ricordi alla Warner con il suo debutto anche anche a Sanremo con il brano E non finisce mica il cielo aggiudicandosi il Premio della Critica.

Improvvisamente nel 1983 si ritira a sorpresa dalla scena perché, secondo diversi artisti, tra cui Patty Pravo e Fred Bongusto, era portatrice di sfortuna. Dopo ben sei anni torna sulle scene con il brano Almeno tu nell’universo, presentato al Festival di Sanremo vincendo ancora una volta il Premio della Critica. Nel 1991 collabora con Roberto Murolo, interpretando la celebre Cu ‘mme di Enzo Gragnaniello.

La donna soffriva da anni di un fibroma all’utero, ma Mia Martini decise di non operarsi. Già durante diversi concerti venne ricoverata ad Acireale e Bari a causa di forti dolori allo stomaco e al braccio sinistro. Il 14 maggi 1995 la brutta notizia: il manager chiese alle forze dell’ordine di forzare il suo appartamento a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Mia venne ritrovata sul letto, in pigiama, con le cuffie nelle orecchie: era morta da due giorni. Dopo l’autopsia furono resi noti i motivi: arresto cardiaco per overdose di cocaina.

Mia Martini chi era: vita privata

Per quanto riguarda la sua sfera personale, Mia ha avuto soltanto un grande amore, il cantante Ivano Fossati, con i due che si sono incontrati per la prima volta nel 1977. La coppia entrò subito in sintonia anche sotto l’aspetto professionale visto che Fossati è stato degli autori più importanti della cantante. Il loro rapporto terminò negli anni Ottanta poiché l’uomo era molto geloso.